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Экономика19 июня 2022 22:18

Глава Счетной палаты заверил, что экономика России останется рыночной

По его словам, текущая ситуация в мире не изменила фундаментальные принципы российской экономики
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Глава Счетной палаты заверил, что экономика России останется рыночной

Глава Счетной палаты заверил, что экономика России останется рыночной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что текущая ситуация в мире не изменила фундаментальные принципы российской экономики: она остается рыночной.

"Я абсолютно остаюсь на тех же позициях, что и раньше. И сейчас современная ситуация, она не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики. Мы остаемся рыночной экономикой, у нас остается частный сектор", - сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в текущих условиях экспорт становится ядом для экономики России, приводя к чрезмерному укреплению рубля, а также уничтожению производства внутри страны, в то время как импорт превращается в главное лекарство.

До этого в ходе своего выступления на ПМЭФ глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала пересмотреть выгоду от экспорта, указав на то, что большая часть российского производства должна работать на внутренний рынок.