Пресс-секретарь Бурбулиса рассказал ,что незадолго до смерти политик чувствовал себя хорошо Фото: Борис КУДРЯВОВ

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис незадолго до смерти чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье, рассказал его пресс-секретарь Андрей Марков.

"Чувствовал он себя очень хорошо, никаких проблем у него со здоровьем не было, если не считать того случая, который был в 2019 году, когда он при загадочных обстоятельствах в Екатеринбурге впал в кому. И вот сегодня печальная новость: в Баку он ушел из жизни", - сообщил он в беседе с "Пятым каналом".

По словам пресс-секретаря, в течение всего времени пребывания Бурбулиса в Баку они ежедневно созванивались, и политик всегда был в прекрасном настроении и самочувствии. При этом он отметил, что о причинах смерти ему пока неизвестно.

Напомним, 19 июня 2022 года умер Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников Бориса Ельцина, бывший госсекретарь РСФСР. Бурбулис скончался в Баку, ему было 76 лет. "Комсомольская правда" публиковала полную биографию политика.

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