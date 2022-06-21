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Политика20 июня 2022 22:50

Песков заявил, что Россия больше никогда не будет доверять Западу

Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, отметил он
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Песков заявил, что Россия больше никогда не будет доверять Западу

Песков заявил, что Россия больше никогда не будет доверять Западу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы.

"Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу", — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники ведут подготовку к затяжному конфликту на Украине на фоне того, как США пытается за счет увеличения военной помощи Украине не допустить успеха России, а также смягчить последствия текущего кризиса для мировой экономики и продовольственной безопасности. Об этом писала газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что санкции США навредили американской экономике и не повлияли на политику России. По словам Пушкова, это означает, что санкции были плохо просчитаны, а их негативный эффект для США не предусмотрели.