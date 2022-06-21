Песков заявил, что Россия больше никогда не будет доверять Западу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы.

"Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу", — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники ведут подготовку к затяжному конфликту на Украине на фоне того, как США пытается за счет увеличения военной помощи Украине не допустить успеха России, а также смягчить последствия текущего кризиса для мировой экономики и продовольственной безопасности. Об этом писала газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что санкции США навредили американской экономике и не повлияли на политику России. По словам Пушкова, это означает, что санкции были плохо просчитаны, а их негативный эффект для США не предусмотрели.