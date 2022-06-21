Нобелевскую медаль Муратова продали на аукционе в США за $103,5 млн Фото: REUTERS

Принадлежащая главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову медаль Нобелевской премии мира была продана на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов, передает РИА Новости со ссылкой на организаторов торгов.

Стартовая цена лота составила 550 тысяч долларов. Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ.

Напомним, 8 октября 2021 года, стало известно, что Нобелевскую премию мира в 2021 году получили два журналиста: филиппинка Мария Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Комитет отметил их "усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". Муратов — третий россиянин, получивший эту награду. До этого премию дали физику-диссиденту Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Позже бывший журналист "Комсомольской правды" и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что целиком отдаст средства от Нобелевской премии редакции.