LA Times: Шольц и Макрон отказали Зеленскому в оперативных поставках оружия Фото: REUTERS

Обозреватель Дойл МакМанус заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия.

"И все же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия", - написал он в своей статье для Los Angeles Times.

По его словам, на Западе появились признаки "усталости от Украины" из-за экономических последствий санкций в отношении России для их инициаторов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон продолжит активно поддерживать Киев даже несмотря на то, что в мире появляется усталость от украинского конфликта.

Как писал сайт KP.ru, ранее в украинскую столицу прибыли сразу три руководителя крупнейших стран Европы — французский президент Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги. Прибыли, чтобы выразить Зеленскому моральную поддержку, пообещали ему горы оружия и обязались давить на президента России Владимира Путина.

Кстати, в связи со спецоперацией никакие самолеты над Украиной не летают. Потому гости, как правило, прибывают по железной дороге из Польши. "Комсомольская правда" рассказывала, на каком поезде высокопоставленные политики прибыли в Киев. Это был один из 10 VIP-вагонов "Укрзализныци" (Украинских железных дорог), которые появились у компании в 2015-2016 годах.