Патрушев предупредил Литву об ответных мерах в связи с запретом на транзит товаров в Калининградскую область Фото: ТАСС

Россия ответит Литве на транспортную блокаду, меры всерьез затронут жителей прибалтийской республики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», – сказал он на совещании по вопросам национальной безопасности Северо-Запада России.

Напомним, на прошлой неделе Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров.

Сайт kp.ru разбирался, чем Россия может ответить на блокаду Калининграда.

Минэкономразвития Калининградской области опубликовало перечень товаров, запрещенных к транзиту в регион через Литву.