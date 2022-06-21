Песков поприветствовал продажу Нобелевской медали Дмитрия Муратова на аукционе в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продать Нобелевскую медаль на аукционе. Она ушал с молотка более чем за 100 миллионов долларов.

«Вы знаете, что очень много людей помогают беженцам с Украины, которые прибывают на территорию России. Их становится больше и больше. И действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Как писал сайт kp.ru, принадлежащая Дмитрию Муратову медаль Нобелевской премии мира была продана на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. Стартовая цена лота составила 550 тысяч долларов. Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ.

Напомним, 8 октября 2021 года, стало известно, что Нобелевскую премию мира в 2021 году получили два журналиста: филиппинка Мария Ресса и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Комитет отметил их «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».