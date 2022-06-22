ВКС России уничтожили 500 украинских силовиков в цехах судостроительного завода в Николаеве

Российские силы уничтожили 500 украинских силовиков в цехах судостроительного завода в Николаеве Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что ВКС страны уничтожили 500 бойцов Вооруженных сил Украины в цехах судостроительного завода «Океан» в Николаеве.

- Двадцать первого июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается также, что украинские силовики несут серьезные потери.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что ракетами «Оникс» уничтожила ангары с беспилотниками «Байрактар» под Одессой в ответ на действия Украины и нанесение удара по нефтедобывающим платформам в Черном море.

До этого военное ведомство сообщило, что вечером в понедельник, 20 июня, украинские войска предприняли попытку овладеть островом Змеиный с нанесением воздушных и артиллерийских ударов, а также высадкой десанта. Уточнялось, что прикрытие украинских беспилотных летательных аппарат (БПЛА) около Змеиного обеспечивалось с-300 с позиций в районе Тузлы и Очакова. В министерстве сообщают, что ракетные и артиллерийские удары по острову наносились украинскими ракетами «Точка-у», РСЗО «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777.