Максим Галкин больше не угрожает национальной безопасности Украины

Максим Галкин уже не представляет угрозы национальной безопасности Украины. Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский артист и телеведущий Максим Галкин исключен из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Соответствующие изменения внесены в реестр, размещенный на сайте Министерство культуры и информационной политики Украины.

После исключения Галкина из украинского «черного списка» в нем осталось 209 человек, пишет в среду 22 июня ТАСС.

Напомним, угрозу национальной безопасности Украины российский артист и телеведущий Галкин начал представлять с 3 ноября 2021 года. В алфавитный спискок Галкин был внесен под номером 42, между Олегом Газмановым и Юрием Гальцевым.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова так прокомментировала внесение Галкина в этот список: «Национальная безопасность Украины в опасности – ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии – все в политику ушли».