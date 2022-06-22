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Политика22 июня 2022 14:35

Максим Галкин больше не угрожает национальной безопасности Украины

Максим Галкин исключен из списка угрожающих нацбезопасности Украины лиц
Мария ПАВЛОВА
Максим Галкин уже не представляет угрозы национальной безопасности Украины.

Максим Галкин уже не представляет угрозы национальной безопасности Украины.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский артист и телеведущий Максим Галкин исключен из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Соответствующие изменения внесены в реестр, размещенный на сайте Министерство культуры и информационной политики Украины.

После исключения Галкина из украинского «черного списка» в нем осталось 209 человек, пишет в среду 22 июня ТАСС.

Напомним, угрозу национальной безопасности Украины российский артист и телеведущий Галкин начал представлять с 3 ноября 2021 года. В алфавитный спискок Галкин был внесен под номером 42, между Олегом Газмановым и Юрием Гальцевым.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова так прокомментировала внесение Галкина в этот список: «Национальная безопасность Украины в опасности – ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии – все в политику ушли».