Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila заявил об уходе с российского рынка

Финская лакокрасочная компания Tikkurila объявила об уходе с российского рынка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Финская компания Tikkurila, которая занимается производством лакокрасочной продукции и является ведущей компанией в Северной и Восточной Европе в этом сегменте, объявила об уходе с российского рынка. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном в среду 23 июня на сайте компании.

Tikkurila объясняет это решение невозможностью устойчиво работать даже на минимальном уровне, позволяющем обеспечивать заработную плату работникам трех размещенных в России производственных площадок компании. Уточняется, что компания не продавала свою продукцию российским госпредприятиям и авиационной промышленности.

«Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты - либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход», - сказано в документе.

В компании уточнили, что в случае получения прибыли от деятельности в России в 2022 году все деньги будут переданы на благотворительность.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на базе корзины валют стран БРИКС.