Депутат Судзуки заявил, что температура отношений России с Японией упала до нуля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Температура отношений между Японией и Россией опустилась до нуля, считает депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

По его мнению, разрушить за один день те отношения доверия, которые строились между странами на протяжении десятилетий – легко. Однако делать этого нельзя, убежден политик.

- Я очень огорчен и разочарован тем положением, которое сейчас сложилось. Сейчас из-за действий японского правительства температура отношений опустилась до нуля. Я считаю, что это очень серьезно, - рассказал Судзуки РИА Новости.

Накануне депутат верхней палаты японского парламента Судзуки заявил, что политике Японии в отношении России не хватает логики, она принимается не с учетом условий, в которых находится Япония, а с оглядкой на Запад .Политик выразил мнение, что если сейчас влияние санкций на экономику Японии, России, западных стран со временем будет только возрастать.

Также ранее сообщалось, что власти Японии приняли решение о введении санкций против шести представителей руководства России, включая президента страны Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова.