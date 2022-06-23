На Украине пожаловались на бесполезность американских и турецких дронов

На Украине пожаловались на бесполезность дронов из США и Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные жалуются на бесполезность американских и турецких беспилотников. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на украинских официальных лиц.

Источники издания рассказали, что киевские и вашингтонские чиновники обеспокоены эффективностью российских средств ПВО против американских дронов Gray Eagle.

- Очень опасно использовать такие дорогие беспилотники в нашем случае из-за противовоздушной обороны противника. Здесь не Афганистан, — цитирует журнал одного из украинских летчиков.

Издание утверждает, что Вооруженные силы Украины стали реже использовать и турецкие Bayraktar. Из-за усиления ПВО РФ дроны стали «почти бесполезными», говорится в материале журнала.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что ВКС страны уничтожили 500 бойцов Вооруженных сил Украины в цехах судостроительного завода «Океан» в Николаеве. Отмечается также, что украинские силовики несут серьезные потери.

До этого военное ведомство сообщило, что вечером в понедельник, 20 июня, украинские войска предприняли попытку овладеть островом Змеиный с нанесением воздушных и артиллерийских ударов, а также высадкой десанта. Уточнялось, что прикрытие украинских беспилотных летательных аппарат (БПЛА) около Змеиного обеспечивалось с-300 с позиций в районе Тузлы и Очакова. В министерстве сообщают, что ракетные и артиллерийские удары по острову наносились украинскими ракетами «Точка-у», РСЗО «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777.