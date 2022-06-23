Запад поставил Украине гаубицы M777 без GPS, опасаясь их «захвата» Россией

Западные страны поставили Украине гаубицы M777 без GPS, чтобы они не попали к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине поставили гаубицы M777 без системы GPS, чтобы они не попали к России. Об этом сообщило издание LIGA.net со ссылкой на министерство обороны страны.

- С гаубиц M777, которые Украина получила от западных партнеров, была снята система GPS, потому что у правительств и производителей есть оговорки по хранению технологий, — говорится в сообщении издания.

Страны Запада понимают, что вооружение может попасть к России, пояснило издание.

Ранее обозреватель Дойл МакМанус заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия. По его словам, на Западе появились признаки «усталости от Украины» из-за экономических последствий санкций в отношении России для их инициаторов.

До этого правительство Германии впервые представило список вооружений, которое было предоставлено Украине, а также план дальнейших поставок. Соответствующий список военной помощи был опубликован на сайте немецкого кабмина. Отмечается, что немецкие власти планируют передать Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, 30 зенитных самоходных установках (ЗСУ) типа «Гепард», а также три реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars с боезапасом и другие вооружения. Кроме того, Киев получит 80 пикапов марки «Тойота», 22 грузовика, 32 разведывательных дрона, а также 100 тысяч аптечек.