Юра Шатунов предсказал трагедию: последняя песня артиста оказалась пророческой

Одна из последних неизданных песен Юрия Шатунова оказалась пророческой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из последних песен солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова оказалась пророческой. Об этом рассказали "Комсомольской правде" друзья музыканта и его директор Аркадий Кудряшов.

"Осталось много неизданных песен Юры. Все это надо выпустить, чтобы память о Юре осталась на долгие годы, - уточнили собеседники kp.ru. - Одна из последних песен была пророческой. Мы вчера ее на поминках впервые слушали".

По их словам, одну часть праха исполнителя развеют над его любимым озером, а другую - увезут в Германию, где он проживал последние годы.

В ближайшее время близкие Юры Шатунова намерены заняться подготовкой памятника лидеру группы "Ласковый май". Предположительно, его выполнят в бронзе.

Как ранее писал сайт kp.ru, еще при жизни, обсуждая со своим директором Аркадием Кудряшовым свою смерть, Юра Шатунов сказал, чтобы после кончины его кремировали. Его последняя воля была исполнена. На церемонии присутствовали около 20 близких музыканта.

Напомним, Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта в возрасте 48 лет. Народное прощание со звездой российской эстрады прошло 26 июня 2022 года. Закрытая церемония прощания для близких состоялась на один день позднее на Троекуровском кладбище.