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Политика28 июня 2022 15:30

Шольц заявил, что Запад отменит санкции против России при «честном соглашении» Москвы и Киева

Заявление было сделано после саммита G7 в ФРГ
Виктор БАЖЕНОВ
Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не отменит антироссийские санкции без «честного соглашения» РФ и Украины. Заявление было сделано после саммита G7 в ФРГ.

- Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов об условиях отмены рестрикций.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais выразил мнение, что конфликт на Украине «закончится за столом переговоров». Столтенберг добавил, что альянс должен продолжать военную и экономическую помощь Киеву, а также ужесточать санкции против России. При этом он считает, что между НАТО и РФ нет тотального конфликта.

До этого Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле".