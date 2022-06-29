Россия уничтожила базу подготовки иностранных наемников под Николаевом

Российская авиация уничтожила базу подготовки иностранных наемников на Украине Фото: Александр КОЦ

Воздушно-космические силы России уничтожили базу подготовки иностранных наемников на Украине, расположенную в районе города Николаев. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По информации оборонного ведомства, в общей сложности, за прошедшие сутки российская авиация нанесла удары по четырем пунктам управления, базе ремонта техники ВСУ, восьми складам боеприпасов и вооружения, базе горюче-смазочных материалов, а также 32 районах сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе того же брифинга Игорь Конашенков рассказал, что до сотни боевиков украинского националистического формирования "Кракен" и порядка десяти единиц боевой техники уничтожены артиллерийским ударом под Харьковом.

Напомним, Минобороны России опубликовало редкие кадры боевой работы экипажа Ми-35. Во время очередного боевого задания по уничтожению опорного пункта управления и бронированная техники подразделений ВСУ, летчики столкнулись с ответным огнем.