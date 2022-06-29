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Политика29 июня 2022 9:37

Россия уничтожила базу подготовки иностранных наемников под Николаевом

Минобороны России сообщило об уничтожении базы подготовки иностранных наемников под Николаевом
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российская авиация уничтожила базу подготовки иностранных наемников на Украине

Российская авиация уничтожила базу подготовки иностранных наемников на Украине

Фото: Александр КОЦ

Воздушно-космические силы России уничтожили базу подготовки иностранных наемников на Украине, расположенную в районе города Николаев. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По информации оборонного ведомства, в общей сложности, за прошедшие сутки российская авиация нанесла удары по четырем пунктам управления, базе ремонта техники ВСУ, восьми складам боеприпасов и вооружения, базе горюче-смазочных материалов, а также 32 районах сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе того же брифинга Игорь Конашенков рассказал, что до сотни боевиков украинского националистического формирования "Кракен" и порядка десяти единиц боевой техники уничтожены артиллерийским ударом под Харьковом.

Напомним, Минобороны России опубликовало редкие кадры боевой работы экипажа Ми-35. Во время очередного боевого задания по уничтожению опорного пункта управления и бронированная техники подразделений ВСУ, летчики столкнулись с ответным огнем.