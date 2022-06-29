Белый дом считает ненужным контактировать с Россией по вопросу усиления военного присутствия США в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не уведомляли Россию об изменениях численности своего военного присутствия и не считает нужным делать это, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) администрации президента США Джон Кирби.

«Никаких контактов с Москвой по поводу этих изменений не проводилось, равно как и нет необходимости это делать», – приводятся его словам на сайте Белого дома.

По словам Кирби, он не в курсе каких-либо юридических требований относительно информирования Москвы об изменениях в конфигурации войск США в Европе. Как отметил координатор в СНБ Белого дома, Вашингтон всегда сообщал об этих решениях публично и продолжит действовать так же.

Как писал сайт Kp.ru, ранее президент США Джо Байден заявил, что страна усилит военное присутствие по всей Европе. Вашингтон в частности намерен нарастить военное присутствие в Германии и Италии, увеличить количество базирующихся в Испании эсминцев с четырех до шести и направить в Великобританию две дополнительных эскадрильи истребителей пятого поколения F-35, уточнил президент.

Между тем в МИД России пообещали принять меры в ответ на усиление военного присутствия США в Европе.