Посол РФ назвала беспрецедентно недружественным шагом высылку российских дипломатов из Болгарии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высылка Болгарией 70 российских дипломатов является беспрецендентным и абсолютно недружественным шагом, считает посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

«Это беспрецедентный, абсолютно недружественный шаг со стороны правительства Болгарии», – заявила дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметила посол, решение Болгарии выслать российских дипломатов уже осудили несколько партий в парламенте балканской республики. По мнению Митрофановой, за высылкой россиян из Софии стоят Соединенные Штаты и Великобритания.

Как писал сайт Kp.ru, накануне власти Болгарии заявили о высылке из страны 70 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решение выслать из Болгарии 70 российских дипломатов было принято по заказу внешних сил. По ее словам, эти внешние силы стремятся «стравить европейские государства с Россией и цинично манипулируют несамостоятельными правительствами и политиками».