Глава нацразведки Хейнс: США пока не видят шанса для перемирия между Россией и Украиной Фото: REUTERS

Соединенные Штаты пока не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной, заявила глава американской Нацразведки Аврил Хейнс.

- Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности - что, как мне кажется, очевидно для всех, - отметила она, указав, что "это очевидно для всех".

Накануне американские журналисты рассказали про тайную сеть шпионов и коммандос (спецназовцев) США и их союзников, которые помогает Украине, в том числе предоставляя разведданные.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.