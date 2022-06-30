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Звезды30 июня 2022 9:18

Вдова рассказала о роковом поступке Пьера Нарцисса перед операцией

Перед смертью Пьер Нарцисс пошел на тренировку несмотря на жуткую боль
Авторы (2):
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Музыкант Пьер Нарцисс, прославившийся песней "Шоколадный заяц", перед операцией на почках активно строил планы на будущее и старался вести себя как полностью здоровый человек. Об этом рассказала kp.ru вдова артиста Валерия Калачева.

По ее словам, роковой поступок супруг совершил непосредственно перед операцией, отправившись в спортзал, хотя ощущал боль по всему телу.

После тренировки Пьеру Нарциссу стало плохо. Тогда врач предупредил его, что если сразу не лечь в больницу, то не исключен летальный исход.

Как ранее писал сайт kp.ru, Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни. Незадолго до этого артист перенес операцию на почки. О смерти артиста в соцсетях сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачева. 14-летняя девочка поблагодарила отца за все, что он для нее сделал.