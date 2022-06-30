Вдова Пьера Нарцисса выступила с заявлением о наследстве певца на его похоронах Фото: Алена МАРТЫНОВА

Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия заявила, что все имущества мужа, в том числе его квартира, записано на неё, а его родственникам она ничего не намерена передавать.

«Камерунские родственники от меня больше ни копейки не получат!», - заявила вдова певца.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 30 июня, в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы в Москве проходит церемония прощания с выпускником «Фабрики звёзд-2» Пьером Нарциссом. Близкие, друзья и поклонники начали провожать певца в последний путь около 11:30 по мск. При этом первыми на прощание приехали экс-супруга артиста и его дочь, которые из-за двух сорвавшихся ранее церемоний потеряли 500 тысяч рублей.

Напомним, о смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Как заявила его дочь Каролина-Кристель Калачева, певец умер, когда ему проводили операции на почки. Артист страдал астмой, подагрой. Во время экстренной операции у него не выдержало сердце из-за сердечной и почечной недостаточности, развившейся на фоне осложнений подагры.