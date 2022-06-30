Вдова рухнула на похоронах Пьера Нарцисса

Вдова Пьера Нарцисса лишилась чувств на несколько секунд Фото: Кадр видео

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева лишилась чувств на похоронах бывшего супруга в четверг, 30 июня 2022 года. Момент попал на видео.

На кадрах видно, что на Калачева лишилась возможности стоять на ногах буквально на несколько секунд. На выручку пришел продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер, который подхватил вдову музыканта и заключил ее в объятия, давая возможность прийти в себя.

Как ранее писал сайт kp.ru, дочь Пьера Нарцисса Каролина-Кристель Калачева выступила с трогательной речью на похоронах отца. От ее слов слезы появились на глазах даже тех, кто до этого сдерживался от такого проявления эмоций. Плакал практически весь зал.

Напомним, певец Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни в больнице. Врачи бились за пациента, провели экстренную операцию, но он слишком поздно взялся за здоровье и обратился за помощью. У певца были серьезные и запущенные проблемы со здоровьем: несовместимые с жизнью осложнения развились на фоне почечной и сердечной недостаточности.