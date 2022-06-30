На похоронах Пьера Нарцисса объявилась его тайная жена

Ксения Грин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 30 июня 2022 года, проходит церемония прощания с российским певцом Пьером Нарциссом. Мероприятие в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы Москвы.

На церемонию прощания пришла тайная возлюбленная Нарцисса. Ей оказалась певица и ведущая Ксения Грин. Пара планировала завести детей.

- Мы познакомились на съемках клипа «Ласкового мая», - рассказала Грин kp.ru. - С 2020 года мы были близки, а незадолго до смерти я переехала у нему жить. Проблема была в его ревности: он не мог смириться с тем, что мне звонят поклонники. В итоге мы поругались, расстались на несколько дней, но за пару дней до его смерти вновь помирились.

Как рассказала сама Грин, сейчас она находится в браке с другим мужчиной, но планировала разводиться.

- Я планировала развестись и выйти за него замуж, - заверила Ксения. - Пьер был моим ангелом-хранителем!

По словам женщины, она не была знакома с бывшей супругой Нарцисса и его дочерью.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию церемонии прощания.

Напомним, в среду, 22 июня, стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Об этом рассказала дочь артиста Каролина-Кристель Калачева. Дочь артиста рассказала kp.ru, что певцу проводили операции на почки, и Пьер Нарцисс не пережил это хирургическое вмешательство. Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. В 90-х мужчина приехал в Россию, где поступил в МГУ на факультет журналистики. Известность получил во время второго сезона шоу «Фабрика звезд». Его главным хитом стала композиция «Шоколадный заяц».