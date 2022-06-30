Стало известно, что вдова положила в гроб Пьеру Нарциссу Фото: Алена МАРТЫНОВА

Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия положила в гроб певцу бутылочку с водой и икону.

«Это ладан и святая вода. А ещё я надела на него крестик», - пояснила kp.ru Валерия.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 30 июня, в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы в Москве состоялась церемония прощания с выпускником «Фабрики звёзд-2» Пьером Нарциссом. Близкие, друзья и поклонники пришли провожать артиста в последний путь примерно в 11:30 по мск. При этом первыми на прощание приехали бывшая супруга артиста и его дочь, которые по причине срыва двух ранее организованных церемоний прощания потеряли 500 тысяч рублей.

Напомним, о смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Как сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачева, артист умер, когда ему проводили операции на почки. Он страдал астмой, подагрой. Во время экстренной операции у певца не выдержало сердце из-за сердечной и почечной недостаточности, развившейся на фоне осложнений подагры.