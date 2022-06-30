Медведев считает, что западные санкции против России введены надолго

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Антироссийские санкции Запада введены надолго, и из этого тезиса должна строиться будущая политика страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на X Петербургском международном юридическом форуме в четверг, 30 июня 2022 года.

"Они приняты на очень длительный срок, - выразил уверенность политик. - И из этого должна исходить вся будущая политика нашей страны".

По словам Медведева, ограничительные меры против России введены западными странами с целью нанести максимальный ущерб.

Зампред Совбеза РФ добавил, что с точки зрения устава Организации объединенных наций (ООН) такие санкции нелегитимны, то есть это квазисанкции.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал посмешищем антироссийские санкции Соединенных Штатов. По мнению Рябкова, Вашингтон "давно рубит сук, на котором сидит". Он пояснил, что имеет в виду роль доллара в мире.

Напомним, высокопоставленный европейский чиновник рассказал журналистам, что Евросоюз может снять санкции против России, если Москва прекратит спецоперацию на Украине. По его словам, санкции могут быть сняты, если Россия "прекратит агрессию" и выведет военную технику с территории Украины.