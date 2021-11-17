МВД РФ выявило 12 фиктивных сотрудников РАНХиГС при расследовании дела Марины Раковой

Марина Ракова. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Министерство внутренних дел РФ установило, что в рамках одного из эпизодов в деле бывшего замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве, в Институте общественных наук РАНХиГС были фиктивно трудоустроены 12 человек. Об этом в среду, 17 ноября, заявила в пресс-службе ведомства.

«Установлен факт необоснованной выплаты бюджетных денежных средств 12 сотрудникам Министерства просвещения с 2018 по 2020 г.», - говорится в заявлении ведомства, где уточнили, что фиктивно трудоустроенные числились в должности научных сотрудников, и, не выполняя никакой работы, регулярно получали зарплату.

Сообщается, что дома и в рабочих кабинетах подозреваемых прошли обыски. В отдельное производство выделено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 млн рублей. Экс-министра задержали 6 октября 2021. Ранее подозреваемая не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. По ее словам, она не скрывалась от следствия, а сама явилась в правоохранительные органы.