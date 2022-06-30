Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта управления украинской группировки "Хортица"

Удары по командному пункту нанесены высокоточным оружием морского базирования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России уничтожили пункт управления украинской группировки "Хортица", расположенный рядом с городом Днепр. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в четверг, 30 июня 2022 года.

По словам Конашенкова, удары нанесены высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство обороны РФ сообщило, что "в качестве шага доброй воли" российские военнослужащие завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели свой гарнизон, который находился на этой территории.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что обмен пленными с Украиной, который состоялся в среду, 29 июня, по формуле "144 на 144", произошел по указанию российского лидера Владимира Путина.