Ректора РАНХиГС Мау обвиняют в хищении денег вуза

Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денег вуза. Фото: ЧЕРНЫШОВ Виктор.

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денег вуза. У ректора и некоторых других сотрудников прошли обыски. Об этом в четверг 30 июня сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС», - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что Мау проходит по делу об мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее было возбуждено в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева и других должностных лиц.

«Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц», - добавили в пресс-центре российского МВД.

Ранее сообщалось, что в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау проводятся следственные действия.

Напомним, Министерство внутренних дел РФ установило, что в рамках одного из эпизодов в деле бывшего замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве, в Институте общественных наук РАНХиГС были фиктивно трудоустроены 12 человек.