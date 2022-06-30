Путин заявил, что 5 млн тонн украинского зерна не влияют на мировые рынки

Путин оценил влияние застрявших в украинских портах 5 млн тонн зерна на мировой рынок продовольствия. Фото: REUTERS

Пять миллионов тонн украинского зерна, которые находятся в украинских портах, практически не влияют на мировые рынки. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг 30 июня во время встречи в Москве с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Путин подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна и не мешает украинским силам разминировать порты, которые они сами же и заминировали. Также российский лидер добавил, что по вопросу вывоза украинского зерна Россия работает в плотном контакте с профильной организацией ООН.

Такое он рассказал, что зерно можно вывозить по другим маршрутам.

«Мы не препятствуем вывозу украинского зерна. Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном, мы гарантируем обеспечение безопасности», - цитирует Путина РИА Новости.

Также российский президент отметил, что есть и другие возможности для вывоза украинского зерна.

«Через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию, через порты Азовского моря», - назвал Путин возможные варианты вывоза украинского зерна.

Напомним, президент России Владимир Путин предупредил об угрозе ухудшения ситуации с продовольствием в мире и подчеркнул, что нужно принимать меры уже сейчас, чтобы ситуация в этой сфере в дальнейшем не стала трагической.

Также Путин заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений и продовольствия.

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