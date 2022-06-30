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Политика30 июня 2022 13:39

Медведев допустил, что имущество "неугодных стран" скоро будут изымать без суда

Зампред Совбеза РФ отметил, что об этом свидетельствуют антироссийские санкции Запада
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: REUTERS

Антироссийские санкции Запада свидетельствуют о том, что скоро имуществ "неугодных стран" будут изымать во внесудебном порядке. Соответствующее предположение сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе X Петербургского международного юридического форума в четверг, 30 июня 2022 года.

"Вполне можно допустить, что скоро имущество "неугодных" стран, компаний и неограниченного круга иных лиц будут изымать во внесудебном порядке, исходя из политических соображений или корыстных мотивов", - заявил политик.

По его словам, действия западных стран показывают, что Всеобщей декларации прав человека о равенстве теперь не распространяется на граждан подсанкционных государств.

Напомним, в ходе того же форума Дмитрий Медведев выразил мнение, что антироссийские санкции Запада введены надолго, и из этого тезиса должна строиться будущая политика страны. По словам Медведева, ограничительные меры против России введены западными странами с целью нанести максимальный ущерб.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Медведев призвал Запад признать свои ошибки и покаяться в собственной глупости. Политик надеется, что у западных стран хватит смелости на этот шаг. Хотя "надежда слабая", но она есть, заверил политик.