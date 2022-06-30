Медведев допустил, что имущество "неугодных стран" скоро будут изымать без суда

Дмитрий Медведев Фото: REUTERS

Антироссийские санкции Запада свидетельствуют о том, что скоро имуществ "неугодных стран" будут изымать во внесудебном порядке. Соответствующее предположение сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе X Петербургского международного юридического форума в четверг, 30 июня 2022 года.

"Вполне можно допустить, что скоро имущество "неугодных" стран, компаний и неограниченного круга иных лиц будут изымать во внесудебном порядке, исходя из политических соображений или корыстных мотивов", - заявил политик.

По его словам, действия западных стран показывают, что Всеобщей декларации прав человека о равенстве теперь не распространяется на граждан подсанкционных государств.

Напомним, в ходе того же форума Дмитрий Медведев выразил мнение, что антироссийские санкции Запада введены надолго, и из этого тезиса должна строиться будущая политика страны. По словам Медведева, ограничительные меры против России введены западными странами с целью нанести максимальный ущерб.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Медведев призвал Запад признать свои ошибки и покаяться в собственной глупости. Политик надеется, что у западных стран хватит смелости на этот шаг. Хотя "надежда слабая", но она есть, заверил политик.