Лавров сообщил, что Россия делает все необходимое, чтобы снизить зависимость от Запада

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия принимает все меры, чтобы уменьшить зависимость от Запада, особенно в критически важных отраслях для государства и его населения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с руководителем внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимиром Макеем в четверг, 30 июня 2022 года.

"Мы уже предпринимаем всё необходимое для того, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях для жизни государства, для нашего населения, для нашей безопасности", - подчеркнул Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе той же поездки в Белоруссию Сергей Лавров выразил уверенность, что часть западных стран начинает осознавать, что архитектуру безопасности не построить без Москвы и Минска.

Напомним, глава министерства иностранных дел России также заявил, что Москва не уходит от диалога с западными странами, относительно вопросов европейской безопасности, однако будет знать цену обязательствам, которые Запад на себя берет.