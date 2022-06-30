Борис Джонсон предрек "ужасающие последствия планетарного масштаба" в случае принуждения Украины к миру

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что принуждение Украины к "невыгодному миру" приведет к "ужасающим последствиям планетарного масштаба". Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на саммите НАТО в четверг, 30 июня 2022 года.

"Если Украина будет разбита или вынуждена принять мир на невыгодных условиях, последствия этого для свободы на всей планете будут ужасающими", - подчеркнул Джонсон, добавив, что подобное мнение разделяют все члены Североатлантического альянса.

Глава британского правительства заключил, что НАТО необходимо продолжать поддерживать Киев, в том числе поставками вооружения.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что Борис Джонсон часто позволяет себе чудовищные заявления.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО получил четкое послание, что конфликт требуется решить только военным путем. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.