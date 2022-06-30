Байден «принял» в НАТО Швейцарию, перепутав ее со Швецией

Байден перепутал Швецию и Швейцарию. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден перепутал Швецию и Швейцарию. Это произошло во время пресс-конференции в Мадриде по итогам саммита НАТО в четверг 30 июня.

Лидер США назвал историческим событием то, что к НАТО присоединяются Финляндия и Швеция.

«Некоторые американские журналисты помнят, как мне позвонил лидер Финляндии и спросил, может ли он приехать и встретиться. Он прибыл на следующий день и спросил: «Вы поддержите вступление моей страны в НАТО?» <...> Он предложил, чтобы мы позвонили лидеру Швейцарии», - цитирует Байдена ТАСС.

Президент США объяснил свою оговорку сильным волнением по поводу увеличения числа членов НАТО.

«Боже мой! Я действительно взволнован по поводу расширения НАТО. [Лидеру] Швеции», - тут же исправил он свою ошибку.

Напомним, генсек НАТО Столтенберг заявил, что протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО подпишут 5 июля 2022 года.

Тем временем британский премьер Борис Джонсон заявил о невозможности вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем.