Джонсон заявил о невозможности вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем

Джонсон заявил, что Украину не примут в НАТО в обозримом будущем. Фото: REUTERS

Вступление Украины в НАТО в обозримом будущем невозможно. Об этом заявил в четверг 30 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Никогда не было даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем. Все это знали», - цитирует Джонсона РИА Новости.

Также Борис Джонсон предрек «ужасающие последствия планетарного масштаба» в случае принуждения Украины к миру, добавив, что такое мнение разделяют все члены НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО подпишут 5 июля 2022 года.

В то же время финский публицист Кости Хейсканен выразил уверенность, что, вступая в НАТО Финляндия может лишиться суверенитета.

Напомним, ранее Украина получила статус кандидат в члены Евросоюза. Решение было принято с большими оговорками и условиями.