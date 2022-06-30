Новак заявил, что идея Запада ввести лимит цен на российскую нефть приведет к дисбалансу на рынке

Потолок цен на российскую нефть - необоснованная идея, которая ударит по западным потребителям, уверен Новак Фото: Shutterstock

Идея стран "Большой семерки" (G7) по введению лимита цен на российскую нефть приведет к дисбалансу на рынке и ударит по самим же инициаторам такой меры. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

"На мой взгляд, это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может приводить только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов, что, в свою очередь, приведет к росту цены, соответственно, к оплате потребителями, в первую очередь, европейскими и стран G7, по более дорогой цене энергоносителей на мировом рынке", - подчеркнул Новак.

По его словам, за примерами подобных необоснованных решений, которые ударили по европейским потребителям, далеко идти не нужно. В частности, это эмбарго на российский уголь, из-за которого цены на него резко подскочили из-за дефицита данного энергоносителя.

Как ранее писал сайт kp.ru, немецкие аналитики пришли к заключению, что желание западных стран ввести предельные цены на закупки нефти из России будет сложно реализовать без Китая, Индии, а также других крупных покупателей.

Аналогичное мнение выразили и другие западные эксперты. Они предположили, что Индия и Китай могут помешать реализации замысла G7 по ограничению цен на российскую нефть. Предполагается, что сорвать план "семерки" страны смогут благодаря предоставлению своих судов.

Как полагают опрошенные аналитики, это позволит Москве обойти любые меры стран G7 или Европейского союза, которые, как планируют авторы инициативы, будут предоставлять импортерам свои страховые и транспортные услуги.