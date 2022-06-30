Посол России в Софии предупредила о рисках разрыва дипотношений с Болгарией из-за дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова предупредила о рисках разрыва дипломатических отношений с Болгарией. Причина опасений - массовая высылка российских дипломатов. Об этом она рассказала в эфире телеканала BNT.

Митрофанова также акцентировала внимание на том, что действия Софии не могут остаться без последствий, и Москва обязательно ответит.

- Даже могут быть разорваны дипломатические отношения, - допустила представитель ведомства.

Накануне сообщалось, что объявление персонами нон грата 70 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, является необоснованным провокационным актом. Об этом сказано в заявлении посольства России в Болгарии. В ведомстве требуют от болгарского МИД отменить это решение.

Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, решение выслать из Болгарии российских дипломатов было принято "по заказу внешних сил".