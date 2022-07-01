Бывший сотрудник Минобороны ФРГ заявил, что Зеленский сходит с ума. Фото: REUTERS

Требования президента Украины Владимира Зеленского к НАТО вступить в открытый конфликт с Россией свидетельствуют о его проблемах с психикой. Такое заявление сделал бывший сотрудник германского Министерства обороны Вилли Виммер после того, как Зеленский на прошедшем саммите НАТО озвучил призывы к эскалации конфликта и вступлении в него стран альянса.

«Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны. Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что «тучи сгущаются» и Европе нужно объединится для борьбы с «извечным» врагом», - написал бывший сотрудник военного ведомства ФРГ в материале «Зеленский сходит с ума», опубликованном на портале NachDenkSeiten.

Виммер отметил, то Зеленский выглядит по меньше мере странно, регулярно озвучивая в СМИ призывы к открытой конфронтации и эскалации конфликта. Также экс-сотрудник Минобороны ФРГ подчеркнул, что конфликт на Украине «явно соответствует западным интересам и планам».

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова венгерского парламентария Ласло Кевера о психической проблеме у украинского лидера Владимира Зеленского.

Тем временем Владимир Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН и признать РФ «террористическим государством».