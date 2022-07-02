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Политика1 июля 2022 21:53

Кадыров заявил, что Лисичанск в ЛНР в ближайшее время будет освобожден

Президент Чечни заявил, что украинские войска плохо координируют свои действия
Мария ПАВЛОВА
Кадров заявил, что Лисичанск скоро будет освобожден.

Кадров заявил, что Лисичанск скоро будет освобожден.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Город Лисичанск, находящийся на территории Луганской Народной Республики, в ближайшее время будет полностью освобожден от украинских националистических формирований. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, российские войска и оборонные подразделения ЛНР уже вошли в город и заняли выгодные позиции. Об этом Кадыров написал в своем Telegram в пятницу 1 июля.

Кадыров заявил, что атака союзных войск прошла без потерь и отметил, что украинские вооруженные формирования не координируют свои действия и не могут дать достойный отпор.

«Разработанный офицерским составом план освобождения Лисичанска от украинских оккупантов проходит без корректировок», - написал Кадыров.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль Приволья и Шипиловки. В ведомстве уточнили, что ВСУ понесли крупные потери.

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