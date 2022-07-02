Кадыров заявил, что Лисичанск в ЛНР в ближайшее время будет освобожден

Кадров заявил, что Лисичанск скоро будет освобожден. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Город Лисичанск, находящийся на территории Луганской Народной Республики, в ближайшее время будет полностью освобожден от украинских националистических формирований. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, российские войска и оборонные подразделения ЛНР уже вошли в город и заняли выгодные позиции. Об этом Кадыров написал в своем Telegram в пятницу 1 июля.

Кадыров заявил, что атака союзных войск прошла без потерь и отметил, что украинские вооруженные формирования не координируют свои действия и не могут дать достойный отпор.

«Разработанный офицерским составом план освобождения Лисичанска от украинских оккупантов проходит без корректировок», - написал Кадыров.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль Приволья и Шипиловки. В ведомстве уточнили, что ВСУ понесли крупные потери.

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