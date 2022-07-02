Военная спецоперация на Украине 2 июля 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 июля 2022 года.

Соединенные Штаты направят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 820 миллионов долларов. Из них 50 миллионов долларов будут выделены на обеспечение помощи в сфере безопасности и 770 миллионов долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Тем временем Приволье и Шипиловка взяты под контроль Народной милицией Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно с союзными силами, сообщили в ведомстве. В ходе боев за Шипиловку и Приволье Вооруженные силы Украины понесли крупные потери в живой силе и технике.

Власти Украины обратились к Турции с просьбой задержать судно «Жибек Жолы» под российским флагом, везущее украинское зерно из города Бердянск. По информации Reuters, на сухогрузе находилось 4,5 тысячи тонн зерна.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО следует в вопросах формирования архитектуры европейской безопасности брать пример с Украины. Об этом он сказал во время встречи с бывшим генеральным секретарем Североатлантического альянса Андерсом фон Расмуссеном.