В вузах Следственного комитета прекращают прием студентов по магистерской программе

Александр Бастрыкин распорядился не принимать студентов в вузы СК по магистерской программе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вузы российского Следственного комитета прекращают прием студентов по магистерской программе. Соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Изменения внесены в целях дальнейшего укрепления качества образования, а также обеспечения непрерывности образовательного процесса будущих кадров ведомства – следователей и криминалистов, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что прием студентов в вузы Следственного комитета по магистерской программе по направлению «Юриспруденция» прекращается с предстоящего учебного года.

«Ввиду того, что к сотрудникам СК России предъявляются высокие требования: они должны обладать исключительным профессионализмом и глубокими знаниями специальных областей права, подготовка специалистов такого уровня в рамках двухлетней программы не представляется возможной», - прокомментировали в ведомстве это решение.

Ранее в Минобрнауки заявили об исключении всех вузов России из Болонского процесса. В ведомстве объяснили, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской.

Как отказ от Болонской системы в вузах России скажется на студентах и выпускниках школ, читайте здесь на kp.ru.