Зеленский признал, что интерес к конфликту на Украине спадает во всем мире

Зеленский призвал лидеров других стран подогревать угасающий интерес к конфликту на Украине. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский признал, что интерес к конфликту на территории Украины начал спадать во всем мире. Такое заявление он сделал в пятницу 1 июля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Киеве.

Зеленский призвал лидеров других государств подогревать интерес к конфликту вокруг Украины, заявив, что это «очень важно». Также украинский лидер призвал государства занимать сторону Киева в противостоянии с Россией, допустив, что из-за прекращения поставок украинского зерна на мировой рынок в странах Африки и Азии может возникнуть голод.

«Очень важно, чтобы такие государства не балансировали между Украиной и Россией, а занимали сторону <...> Украины. Потому что потом, когда возникнут миграционные взрывы, будет уже поздно», - цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы Украины.

Тем временем в Германии заявили, что Зеленский сошел с ума после призыва НАТО вступить в войну с РФ.