Аналитики предупреждают об опасной близости экономики США к рецессии

Аналитики одного из крупнейших банков США предупредили об опасной близости экономики этой страны к рецессии. Фото: REUTERS

Американская экономика находится в опасной близости к рецессии. К таким выводам пришли аналитики одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase. Эксперты ухудшили прогноз по динамике экономики США.

«Наш прогноз находится в опасной близости к рецессии», - цитирует ТАСС ведущего экономиста банка Майкла Фероли.

В то же время эксперты банка сохраняют надежду на рост американской экономики, называя одним из его условий отказ работодателей от сокращений персонала даже в периоды слабого спроса на товары и услуги.

Ранее американский обозреватель Дэвид Голдман поделился своим мнением по поводу экономической ситуации в Штатах. Он сравнил положение дел с «походом в уборную «, а ухудшение обстановки в данной сфере – «с нажатием кнопки на смывном бачке». Голдман также допускает, что «экономика страны погрузится в рецессию».

Тем временем четверть американцев готова поднять оружие против правительства из-за недовольства политикой и коррупцией.