Немецкий аналитик назвал ответственного за высокую инфляцию в Европе

Немецкий аналитик назвал ответственного за резкий рост инфляции в Европе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский центральный банк несет ответственность за необычайно высокую инфляцию в Европе. Об этом заявил профессор Ханс-Вернер Зинн в интервью изданию Compact.

Экс-глава института экономических исследований Ifo, расположенного в Мюнхене, назвал «упрощенными» утверждения, что в резком росте инфляции в Европе виновата исключительно Россия. По мнению Зинна, Европейский центальный банк «поджег фитиль» инфляции.

Эксперт не видит поводов для оптимизма.

«Никаких радужных перспектив на будущее», - заявил профессор Зинн.

Ранее американские аналитики предупредили об опасной близости экономики США к рецессии.

Также американский обозреватель Дэвид Голдман поделился своим мнением по поводу экономической ситуации в Штатах. Он сравнил положение дел с «походом в уборную «, а ухудшение обстановки в данной сфере – «с нажатием кнопки на смывном бачке». Голдман также допускает, что «экономика страны погрузится в рецессию».