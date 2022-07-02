Источник РИА Новости рассказал, как российский спецназ уничтожает украинских диверсантов бесшумными минометами

Российские военные используют бесшумные минометы для уничтожения украинских диверсантов. Фото: Александр КОЦ

Российский спецназ в ходе спецоперации на Украине применяет для уничтожения украинских диверсантов бесшумные минометы «Галл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», - рассказал собеседник агентства, отметив, что у миномета «Галл 2Б25» снижены и другие демаскирующие признаки - вспышка и дымный след.

Российский бесшумный миномет намного точнее, мощнее, мобильнее и скрытнее, чем аналогичные виды иностранного вооружения, которые используют украинские мобильные группы, отметил собеседник агентства, добавив, что минометы «Галл 2Б25» используются «в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных пунктов и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп».

Ранее в МВД Луганской Народной Республики заявили о находящихся в Лисичанске двух тысячах бойцов теробороны Украины. В ближайшие дни силы РФ и ЛНР готовятся полностью освободить Лисичанск.

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