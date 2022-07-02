В МВД ЛНР заявили о находящихся в Лисичанске двух тысячах бойцов теробороны Украины

В ЛНР заявили о двух тысячах бойцах украинской теробороны в Лисичанске, которых заставляют защищать иностранных наемников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Лисичанске находятся более двух тысяч бойцов территориальной обороны Украины. Этих людей привезли в Лисичанск насильно для того, чтобы они защищали иностранных наемников. Такое заявление сделал в субботу 2 июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2 150 «одноразовых бойцов». Это те, которых здесь оставили насильно, - теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наемников», - цитирует Киселева ТАСС.

Помощник министра отметил, что в ближайшие дни Лисичанск будет полностью освобожден от украинских националистических формирований. Также он подчеркнул, что «денацификация и демилитаризация неизбежны для каждого», говоря о ВС Украины.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Лисичанск в ЛНР в ближайшее время будет освобожден, отметив, что украинские войска плохо координируют свои действия, а Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль Приволья и Шипиловки. В ведомстве уточнили, что ВСУ понесли крупные потери.

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