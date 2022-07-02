ВОЗ допустила увеличение заболеваемости ковидом в России летом 2022 года

В России может подняться уровень заболеваемости ковидом летом 2022 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Увеличение заболеваемости коронавирусом в России возможно летом 2022 года. Об этом заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович, добавив, что COVID-19 может распространяться совместно с гриппом.

Представитель ВОЗ отметила, что пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась.

«Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом», - цитирует Мелиту Вуйнович РИА Новости.

При этом Вуйнович подчеркнула, что невозможно спрогнозировать тяжесть новых случаев коронавируса.

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