Американцы раскритиковали обвинения Байдена в адрес России из-за роста цен на бензин в США

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Читатели американского агентства Bloomberg не согласились с президентом США Джозефом Байденом, который в очередной раз попытался переложить вину за резкий рост цен на бензин в Соединенных Штатах на Россию.

В частности, Байден заявил, что американцы будут переплачивать за бензин "столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину".

Пост агентства в Twitter собрал множество негативных комментариев. В частности, жители США выразили мнение, что "Украина того не стоит", а вина за рекордную инфляцию лежит непосредственно на Байдене и людях, которые за него голосовали на президентских выборах.

Некоторые из них также предположили, что подобные решения будут стоить Байдену президентского поста.

"Сколько потребуется" - это значит до ноября, потому что его глупость будет стоить демократам выборов", - написал комментатор с никнеймом Ethereum Fibonnaci.

Также многие обратили внимание, что страдает от подобных решений не Россия, а жители Соединенных Штатов, две трети которых "и так живут от зарплаты до зарплаты".

Как ранее писал сайт kp.ru, количество случаев воровства бензина на автозаправках США на фоне рекордных цен существенно увеличилось по сравнению с 2021-м годом. Об этом сообщил представитель Ассоциации минимаркетов и розничной торговли топливом Джефф Ланард.

Напомним, Джо Байден планирует временно отменить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране. По информации западных журналистов, глава Белого дома обсуждает данную меру вместе со своими советниками на протяжении нескольких месяцев.