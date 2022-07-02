Российским войскам осталось шесть километров до полного окружения Лисичанска

Лисичанск почти полностью окружен войсками России и ЛНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженным силам России осталось пройти шесть километров, чтобы полностью окружить город Лисичанск, находящийся на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий в субботу, 2 июля 2022 года.

По его словам, группировка российских войск "О" ("Отважные") освободила населенный пункт Золотаревка. Для того, чтобы взять город в кольцо, им осталось занять Белоголовку, расположенную в шести километрах.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Лисичанске находятся более двух тысяч бойцов территориальной обороны Украины. Этих людей привезли в Лисичанск насильно для того, чтобы они защищали иностранных наемников. Такое заявление сделал 2 июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в ближайшее время Лисичанск будет полностью освобожден от украинских националистических формирований. По его словам, российские войска и оборонные подразделения ЛНР уже вошли в город и заняли выгодные позиции.