Украинские войска несут существенные потери Фото: REUTERS

Украинские войска несут значительные потери на всех направлениях. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 2 июля 2022 года.

По его словам, за сутки три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВСУ потеряли больше половины личного состава.

Кроме того, существенный урон нанесен батальону 30-й механизированной бригады ВСУ, по пункту временного размещения которого в районе Артемовска нанесен высокоточный удар. В результате уничтожено порядка 120 военнослужащих и около 15 единиц военной техники.

Как ранее писал сайт kp.ru, вооруженным силам России осталось пройти шесть километров, чтобы полностью окружить город Лисичанск, находящийся на территории Луганской народной республики

Министерство обороны РФ 1 июля заявило, что потери Вооруженных силами Украины (ВСУ) за сутки составили примерно 200 человек в районе Лисичанска. В министерстве также указали на то, что неудачи украинской армии на поле боя провоцируют рост количества дезертиров, а также тех, кто уклоняется от участия в военных действиях