Воздушно-космические силы России поразили высокоточным оружием четыре взвода РСЗО

Российские ВКС поразили высокоточным оружием четыре украинских взвода РСЗО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические силы России поразили четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) за сутки. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 2 июля 2022 года.

Взводы располагались в районах населенных пунктов Бердычи, Воздвиженка, Желанное и Новолуганское. Конашенков уточнил, что указанные противники вели обстрел населенных пунктов Донецкой народной республики.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минобороны РФ сообщило, что украинские войска несут значительные потери на всех направлениях. По его словам, за сутки три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВСУ потеряли больше половины личного состава.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что спутники Роскосмоса ведут съемку территории Украины в круглосуточном режиме и передают данные напрямую в министерство обороны России.